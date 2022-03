4/9 ©Getty

QUEGLI SGUARDI NEL BOX - Tra Anthony e Lewis c'è stato anche un momento di "crisi" e allontamento, ma poi la frattura è stata ricomposta. Pur non essendo recentissima, questa foto dal box Mercedes spiega benissimo come un genitore segua un figlio che corre in pista. E vale per tutte le categorie del Motorsport (e non solo).