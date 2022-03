Charles Leclerc si è riscoperto affamato alla prima qualifica dell'anno, regalando una pole che alla Ferrari mancava dal 2007 nel GP che apre la stagione. In un fazzoletto anche Verstappen e Sainz, senza sorprese le Mercedes relegate in 5^ e 9^ posizione. Oggi tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) dalle 16 e in tempo reale con il Live Blog di Skysport.it

Affamato. Charles Leclerc si è riscoperto così alla prima qualifica dell'anno regalando la prima pole 2022 alla Ferrari. Affamato non solo pensando al naturale passo successivo che è la vittoria, ma guardando anche oltre, ammettendo che al bel risultato appena messo in tasca ci sono anche margini per migliorare. E' con questo spirito che la Ferrari ha iniziato un nuovo anno su cui ha puntato moltissimo: creatività, tanto lavoro e una consapevolezza diversa, di mezzi e possibilità. Ed è giusto che sia così perché la prima polaroid è già da incorniciare. Leclerc in pole, il campione del mondo Max Verstappen a 123 millesimi e con il fiato sul collo anche Carlos Sainz. Per lo spagnolo è il margine più sottile tra lui e una pole position quindi va bene anche così, per ora.

Con le Mercedes relegate senza sorpresa in quinta e nona posizione, con Lewis Hamilton più veloce un secondo del giovane Russell ma a sei decimi dalla vetta, e nemmeno così arrabbiato di un risultato che solo pochi mesi fa lo avrebbe fatto infuriare. Ma siamo entrati in una nuova era e per ora a brillare c'è tanto rosso. La F1-75 è buona sia nel telaio che nel cuore che la spinge, come dimostrano anche i risultati sorprendenti delle motorizzate Ferrari: Bottas e l'Alfa sesti e Magnussen e la Haas settimi. La prima gara ha ancora tanti interrogativi per tutti, ma Leclerc parte con tante certezze. Ora bisogna chiuderla e portarla a casa, far suonare le prime campane a Maranello senza volare troppo in alto anche se le statistiche portano a fare quello. L'ultima volta che la Ferrari aveva conquistato la pole alla prima gara era il 2007 con l'ultimo campione del mondo ferrarista Kimi Raikkonen. Tempo al tempo.