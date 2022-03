1/9

POOOLE POOOSITION! - La Ferrari conquista il primo posto nella griglia di partenza del GP del Bahrain, prima prova del Mondiale. Nel 2021 le due ottenute da Leclerc in una stagione complicata, ma quella di Sakhir 2022 segna una vera rinascita. Ecco tutte quelle dell'era turbo ibrida. Una pole position alla prima gara mancava alla Ferrari dal 2007: in quell'occasione l'ha ottenuta Kimi Raikkonen, laureatosi campione del mondo in quel campionato.