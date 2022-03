"Hai lottato più di tutti Charles, sei un campione". Nel team radio da brividi di Mattia Binotto c'è tutta la voglia di riscatto di Maranello dopo gli ultimi anni, senz'altro difficili. Così oggi in Bahrain, nel primo gran premio dell'anno, le Rosse sono tornate grandi facendo doppietta con Charles Leclerc primo davanti a Carlos Sainz, che al giro n.54 ha superato Max Verstappen, costretto poi a fermarsi. Ma grande artefice di questo trionfo non può che essere, appunto, il team principal del Cavallino. "Sapevamo di avere due vetture e Max in mezzo - spiega Binotto - quindi abbiamo valutato anche scenari in cui lo prendevamo nella morsa perché l’obiettivo primo era cercare di non far vincere Verstappen oggi. Poco importa vincesse uno o l’altro pilota in questa logica, poi siamo stati fortunati negli ultimi giri. Ma la fortuna uno se la cerca, c’eravamo, Carlos dopo la ripartenza della safety car era aggressivo, stava cercando di prendere il drs, ce l’avrebbe messa tutta per farcela indipendentemente dai problemi di Max. Si sono allenati tantissimo questi ragazzi, c'era la voglia di cercare di fare qualcosa di straordinario quest’anno".