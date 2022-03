Grande festa in casa Ferrari per la doppietta Rossa nel GP del Bahrain con la vittoria di Leclerc e il secondo posto di Sainz. La fine di un digiuno che durava da 45 gare (il Cavallino non vinceva da Singapore 2019) e l'inizio, come auspicano tutti i tifosi ferraristi, di una nuova era



GP BAHRAIN: GLI HIGHLIGHTS - TUTTI I VIDEO DEL MONDIALE