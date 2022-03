Sainz: "Ferrari bella e veloce, sfruttiamola bene"

Il suo sorpasso a tre giri dal termine ai danni di a Max Verstappen - poi costretto al ritiro - è stato uno dei momenti più esaltanti di questa domenica perfetta per la Ferrari in Bahrain. Carlos Sainz non si è voluto 'accontentare' del terzo posto e con quel colpo da campione ha regalato al Cavallino l'85^ doppietta della sua storia, il 7° podio in carriera per lo spagnolo. "La Ferrari è tornata davvero - dichiara Carlos - e con questa doppietta sta nei posti che questo team dovrebbe sempre occupare. Per me è stata una giornata un po' complicata ma sono riuscito a venirne a capo. Verstappen è stato sfortunato, meritava il secondo posto ma è andata così e tanto meglio per la Ferrari".