Sebastian Vettel, già costretto a saltare per Covid il primo GP della stagione in Bahrain, non si è ancora negativizzato: questo weekend si corre a Jeddah, pronto a sostituirlo il connazionale Nico Hulkenberg, venerdì la decisione definitiva dell'Aston Martin. Il GP d'Arabia Saudita è live su Sky: la gara domenica alle 19

GP ARABIA SAUDITA, GUIDA TV