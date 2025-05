Sulla base delle mescole scelte per la Florida, secondo Pirelli la strategia migliore che si potrà adottare è quella a una sosta: partire con gomma medium per poi passare alla hard e andare fino in fondo. La finestra prevista per i pit-stop tra il diciannovesimo e il venticinquesimo giro. Ma non è l'unica ipotesi. Il GP è alle 22, live su Sky e in streaming su NOW

C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft: queste le gomme portate da Pirelli a Miami per uno step più morbido rispetto alla stagione 2024 (e come già avvenuto anche in Arabia Saudita). Ma qual è la strategia migliore in vista del Gran Premio? Con gomme leggermente più morbide ma con lo sviluppo anche di mescole che sono più robuste, la strategia migliore che si potrà adottare secondo Pirelli è quella a una sosta: partire con gomma medium per poi passare alla hard e andare fino in fondo. La finestra prevista per i pit-stop è tra il diciannovesimo e il venticinquesimo giro.