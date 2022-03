Quattro mesi fa la pole position numero 103 della carriera, oggi una clamoroso e storica eliminazione in Q1, tutto in Arabia Saudita . E' cambiato davvero tutto nell'inverno che ha rivoluzionato la Formula 1. Lo sa bene Lewis Hamilton, protagonista in negativo del sabato di Jeddah , con il 16° tempo che gli è costatato l' eliminazione in Q1 . Il sette volte campione del mondo ha pagato un secondo di ritardo dal compagno Russell.

Hamilton fuori nel Q1: le statistiche

L'eliminazione è storica: da 83 gare di fila Hamilton si qualificava in Q2, da 71 in Q3. L'ultima eliminazione di Hamilton in Q1 in assoluto risale al Brasile 2017 per un incidente. Per ritrovare Lewis fuori dai migliori 15, escludendo penalità per scorte motori, guai meccanici e meteo, bisogna andare a Silverstone 2009. Lewis è in 'buona compagnia': nelle qualifiche del GP di Arabia, sono usciti al Q1 metà dei motorizzati Mercedes (4 su 8). (statistiche a cura di Michele Merlino)