Charles Leclerc beffato a Jeddah per soli 25 millesimi da Checo Perez, che toglie al ferrarista la seconda pole consecutiva: "Non mi aspettavo un tempo simile, il mio giro era buono. Ho dato tutto nel Q3. Domenica speriamo di partire bene". Il GP dell'Arabia Saudita in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE - GP SU SKY