"Vado meglio con gomme usate che con gomme nuove"

Leclerc: "Non mi aspettavo quel tempo di Perez"

"Il giro che mi ha portato al terzo posto è stato buono, è stato su gomma usata. Non so perché questo weekend vado meglio con gomme usate che con gomme nuove. Le gomme nuove faccio molta fatica a gestirle. All’ultimo tentativo del Q3 non avevo grip, ho faticato tanto. Per essere con gomma usata non ho fatto un giro male, però Checo e Charles mi hanno beffato di poco. Bene il terzo posto, peccato perchè volevo essere in pole. Ho messo insieme un buon set-up, ho fatto progressi ma vedremo in gara. Se abbiamo un buon passo gara, possiamo vincere. Domani sarà gara entusiasmante. Abbiamo le auto mischiate tra Ferrari e Red Bull e giocheremo anche un po’ con la strategia credo. Penso che sarà una bella gara"