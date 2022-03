Tanto spavento per l'impatto violentissimo contro il muro, ma Mick Schumacher sta bene. Il pilota della Haas non è in pista per il GP ma è già pronto a tornare in pista in Australia. A Sky Sport le prime parole dopo l'incidente: "Mi sento bene, non ho dolori e questo dimostra la sicurezza di queste macchine, mi ha dato la possibilità di uscire con le mie gambe e di tornare qui. Tempo fa non sarebbe stato possibile, devo ringraziare tutte le persone che hanno pensato alla mia sicurezza". Poi rivive gli attimi dell'impatto, e alla domanda su cosa ha pensato durante l'incidente risonde: "E' interessante perché quando hai un incidente e sai che qualcosa sta andando storto, il tempo cambia un po', sembra più lento. Ho visto il muro che si avvicinava a me e sapevo che dovevo prepararmi per l'impatto, sono stato fortunato. E' un peccato perchè con la macchina potevo andare al Q3, però adesso devo pensare a Melbourne". Infine il tedesco esprime la sua opinione sulla sicurezza del circuito di Jeddah, dove in due anni è stato protagonista di due incidenti: "Credo che ci siano delle cose che vadano esaminate, non so cosa accadrà in futuro. Ma penso che si debba discutere seriamente a riguardo"