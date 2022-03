La F1 ha annunciato un nuovo Gran Premio. Dal Mondiale 2023 saranno tre le gare che verranno disputate negli Stati Uniti d'America: dopo Austin e Miami, arriva anche Las Vegas. Il Ceo Domenicali: "Momento incredibile per questo sport". Si correrà di notte. Intanto il 10 aprile si tornerà in pista per il GP d'Australia: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

La mappa del circuito di Las Vegas

Il calendario della Formula 1 vede l'ingresso di un terzo Gran Premio negli Stati Uniti: dal 2023: si correrà a Las Vegas, di notte e in un sabato di novembre. Il circuto cittadino nella 'capitale dell'intrattenimento' si snoderà lungo la Strip, zona famosa per i casinò. Il tracciato sarà lungo 6,12 km con velocità massime stimate in oltre i 342 Km/h. Quello nella città del Nevada è un ritorno della F1, l'ultima volta a vincere fu Michele Alboreto nel 1982 F1 A LAS VEGAS NEL 2023 - LE REAZIONI DEI PILOTI

La gara si svolgerà di notte , un sabato di novembre , sulla famosa Las Vegas Strip , con la pista che attraversa alcuni dei monumenti, hotel e casinò più leggendari del mondo. Le incredibili luci al neon di Las Vegas faranno da sfondo alla terza gara di Formula 1 negli Stati Uniti per ribadire, si legge nel comunicato ufficiale, "il grande entusiasmo e l'entusiasmo negli Usa per la Formula 1 mentre questo sport continua a far crescere la sua base di fan a livello globale".

Stefano Domenicali, CEO F1

"Questo è un momento incredibile per la Formula 1 e dimostra l'enorme fascino e la crescita del nostro sport con una terza gara negli Stati Uniti. Las Vegas è una destinazione conosciuta in tutto il mondo per l'ospitalità, le emozioni e, naturalmente, la famosa Strip. Non c'è posto migliore per correre la Formula 1 che nella capitale mondiale dell'intrattenimento e non vediamo l'ora di essere qui l'anno prossimo. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento, in particolare il governatore Sisolak, la Clark County Commission, Steve Hill per l'LVCVA e i nostri partner locali".