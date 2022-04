Il monegasco sul rinnovato tracciato australiano: "Davvero molto veloce". E sulla gara di domenica: "Ogni rettilineo ha una zona Drs quindi bisognerà gareggiare in modo intelligente". Tutto il weekend live su Sky Sport F1 (canale 207), domenica gara alle 7. Nella notte tra giovedì e venerdì, all'1.30 (ora italiana), la conferenza piloti in live streaming su Skysport.it

"Abbiamo visto nelle gare precedenti il gioco di strategia per il Drs, aspettiamocelo anche in Australia", così il ferrarista Charles Leclerc verso la terza gara del Mondiale di F1. "Credo che qui lo vedremo ancora di più - ha aggiunto il pilota monegasco - perché di fatto ogni rettilineo ha una zona Drs quindi bisognerà gareggiare in modo intelligente. Essendo meno veloci in questo momento sul dritto rispetto a Red Bull dovremo giocare un po’ con questo aspetto".