Dopo 24 mesi son tornati i sorrisi senza mascherine per la Formula 1 a Melbourne, c'è entusiasmo, la voglia di divertirsi e di farlo soprattutto da vicino. Anche perché i primi passi di questa nuova era son piaciuti a tutti e le aspettative si sono alzate. Ricciardo resta l'idolo di casa, ma tutti guardano alla sfida Ferrari-Red Bull. Saranno i dettagli a fare la differenza. E la Mercedes...

C’è l’attesa e l’entusiasmo delle grandi occasioni. Dopo due anni di vuoto a Melbourne si respira ovunque voglia di Formula 1. In città, tra i tifosi ma anche tra gli stessi piloti. L’incubo e il tunnel del Covid erano iniziati proprio qui, quando nel 2020 dopo una lunga notte di discussioni fu deciso di cancellare il primo gran premio della stagione. Dopo 24 mesi son tornati i sorrisi senza mascherine, la voglia di divertirsi e di farlo soprattutto da vicino. Anche perché i primi passi di questa nuova era son piaciuti a tutti e le aspettative si sono alzate.



L’idolo di casa rimane lui, Daniel Ricciardo. I colori di magliette e cappellini han seguito come la moda i suoi cambi di team. Quest’anno è l’arancione a farla da padrona, ma con una McLaren non brillantissima l’attesa è tutta per il terzo capitolo della sfida tra Ferrari e Red Bull.