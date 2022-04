Charles Leclerc miglior tempo nelle FP2 di Melbourne ma non pienamente soddisfatto: "E' stato un venerdì un po' complicato. La prima sessione è stata difficile, siamo migliorati in quella successiva. Dobbiamo lavorare, ma ci giocheremo le nostre carte in qualifica". Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e live con il Blog di Skysport.it

"Con tanti DRS dovremo giocare in modo furbo"

"Abbiamo visto nelle ultime due gare la strategia con il DRS e sono abbastanza sicuro che la vedremo ancora di più qui. Fondamentalmente tutti i rettilinei hanno una zona DRS. I sorpassi saranno un tema importante e gareggiare in maniera intelligente farà una grande differenza. Io cerco sempre di fare il miglior lavoro possibile. Ovviamente con la debolezza che abbiamo rispetto alla Red Bull per la velocità in rettilineo dobbiamo cercare di giocare in modo furbo. Il vecchio layout della pista sarebbe stato più adatto per noi. Ma adesso è fatto così e noi cercheremo di massimizzare tutto in questo fine settimana, come sempre".