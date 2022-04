Su una pista che alla vigilia considerava favorevole alla F1-75, il pilota monegasco ha ottenuto una straordinaria pole. Tre gare e terza prima fila per lui: è successo solo altre due volte nella storia recente della Formula 1. Domenica GP d'Australia in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

Undicesima pole position in carriera per un super Charles Leclerc, che scatterà davanti a tutti nel Gran Premio d'Australia in programma domani alle 7 (diretta Sky Sport F1). Il pilota della Ferrari piazza un sontuoso 1'17"868, lasciandosi alle spalle di quasi tre decimi il rivale della Red Bull Max Verstappen. Per il monegasco, inoltre, si tratta della terza prima fila in altrettante gare del campionato 2022. Nella storia recente era successo solo in altre du occasioni.