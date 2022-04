Sainz 9°: la griglia di partenza a Melbourne

Seconda pole stagionale per Charles Leclerc, che precede le due Red Bull di Verstappen e Perez. L'altra Ferrari di Sainz in nona posizione. Terza fila tutta Mercedes con Hamilton-Russell. Domenica alle 7 il GP d’Australia è in diretta su Sky Sport F1 e live con il Blog di Skysport.it

