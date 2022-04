Il talento di Leclerc è evidente: prima di lui negli ultimi anni a Melbourne erano partiti dalla pole solo Vettel e Hamilton. Charles oggi è il migliore in assoluto a trovare la velocità pura della sua monoposto e regge la pressione in maniera incredibile. Domenica alle 7 il GP d’Australia è in diretta su Sky Sport F1 e live con il Blog di Skysport.it

