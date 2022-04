Sospiro di sollievo in casa Mercedes dopo il GP di Melbourne, con George Russell che conquista il podio: "Sfruttato le sfortune degli altri, ma per riprendere Ferrari e Red Bull ci vorrà del tempo". Hamilton, quarto: "Ho alzato il piede per un problema al motore. Buon risultato, ma nessun passo in avanti"

"Il motore si stava surriscaldando , ho alzato il piede e mi sono accontentato del 4° posto . Non abbiamo fatto un passo avanti, ma è un grande risultato visto che non ci sono stati aggiornamenti. Abbiamo imparato tanto, c'erano modifiche sulla macchina che dovremo analizzare in vista delle prossime gare".

Russell: "Capitalizzato le sfortune degli altri"

"Siamo riusciti a capitalizzare le sfortune di altri. Noi abbiamo avuto fortuna due volte oggi, ma la prendiamo volentieri. Frutto del duro lavoro per portarci di nuovo al vertice. Salire sul podio oggi è speciale. Non molliamo nulla, continuiamo a lottare. Questo weekend eravamo molto indietro all’inizio, ma siamo qui, sul podio. Dobbiamo continuare così anche se dobbiamo ancora inseguire. Ma arriveremo tra qualche gara. Aggiornamenti? Ci vorrà tempo per riprendere chi è in rosso e in blu. Loro sono da un’altra parte rispetto a noi al momento. Ma dobbiamo continuare a lottare".