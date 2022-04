Il secondo successo stagionale di Leclerc in Australia è coinciso anche con il primo Grande Slam (Grand Chelem) della carriera per il 24enne pilota della Ferrari: pole, vittoria, giro veloce, tutta la gara in testa. Nella speciale classifica, è soltanto il 26esimo nella storia della Formula 1 a riuscirci. Il Mondiale torna il 24 aprile con il GP dell'Emilia Romagna a Imola: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

