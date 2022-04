Imola, sarà un GP straordinario

Presentata la gara del prossimo 24 aprile. L'Autodromo Enzo e Dino Ferrari quest'anno è pronto a riabbracciare più di 100 mila tifosi in tre giorni per quella che sarà una vera e propria invasione. Tutto il weekend sarà in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e in tempo reale su Skysport.it

Finalmente non rimarrà solo una diapositiva del passato. Emozionante ma pur sempre sbiadita nei ricordi. Dopo 16 anni dall'ultima volta quel fiume di gente e passione torna a far vivere ancora le tribune e i prati di Imola. Al ritorno della Formula 1 in Emilia Romagna nel 2020 e '21 era stata infatti un'assenza importante. Così l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari quest'anno è pronto a riabbracciare più di 100 mila tifosi in tre giorni per quella che sarà una vera e propria invasione.



Un traguardo che è visto come una grande opportunità per tutta l'Italia, come confermato in occasione della conferenza stampa di lancio dell'evento che si è tenuta a Bologna. Un traguardo che rende orgogliosi tutti ancora prima che il fine settimana inizi, ma soprattutto chi come Stefano Domenicali a Imola ci è anche nato e ora può godersi questo momento importante per la sua città ed esaltate per la Formula 1 nello stesso momento, ricordando l'entusiasmo del passato con la certezza che sarà replicato tra pochi giorni in un appuntamento che lui stesso ha promesso sarà straordinario.