F1 22, le novità del gioco Codemasters e EA Sports

1/5

L'annuncio di EA SPORTS F1® 22, in uscita in tutto il mondo venerdì 1 Luglio, dà il via al più grande cambiamento da oltre un decennio: i giocatori potranno prendere parte al Campionato Mondiale di Formula Uno FIA 2022 in nuove auto ibride, mentre le nuove regole reinventeranno il weekend di competizione con l’inclusione delle gare F1® Sprint.