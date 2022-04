Clamoroso quanto accaduto dopo pochi minuti dal via delle qualifiche del GP di Imola. Un principio di incendio colpisce la Williams di Albon, a cui poco dopo esplode una gomma. Nessuna conseguenza per il pilota, che però non prende parte alla sessione. Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

