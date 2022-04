Sorride Max Verstappen, che a Imola centra la prima pole del 2022: "Contento della prima posizione, anche se in gara sarà diverso a livello di meteo. Questa pista è fantastica: se sbagli finisci a muro e a noi piloti questo piace". Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

GP IMOLA, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE