Verstappen in pole, ma di fianco avrà un agguerritissimo Leclerc, al volante di una Ferrari che anche a Imola ha mostrato altri enormi passi in avanti. In casa Mercedes, invece, è notte fonda. La Sprint al via alle 16.30

Le bandiere rosse hanno comunque sventolato, anche se più di quelle Ferrari protagoniste in qualifica sono state quelle delle cinque interruzioni causate da inconvenienti ed errori che hanno finito per giocare contro soprattutto a Leclerc. Nulla va tolto a Verstappen che nella gestione di tutto è stato tempestivo e si è conquistato con merito la prima pole della stagione e anche la prima in assoluto per la Red Bull al Santerno. Sarà lui a partire davanti a tutti nella prima Sprint della stagione ma di fianco avrà un agguerritissimo Leclerc che nel piede ma anche in macchina aveva la pole e cercherà di rifarsi nella prima gara del weekend senza però prendersi inutili rischi. Anche essere così delusi per un secondo posto è un gran risultato per il monegasco, e guardando al bicchiere mezzo pieno la Ferrari a Imola ha dimostrato una volta di più gli enormi progressi fatti in ogni area, a cui si aggiunge la gestione e l’utilizzo anche delle gomme da bagnato.

La F1-75 si è dimostrata stabile, con un carico invidiabile e veloce persino sotto la pioggia e anche se per il resto del fine settimana le previsioni dovrebbero essere diverse la fiducia nel passo rimane granitica. Dopo l’Australia si aggiunge invece una seconda delusione per Sainz. Lo spagnolo si è fatto tradire da una traiettoria incerta tra asciutto e bagnato e in Q2 è finito contro le barriere. Dovrà ricostruire tutto dalla decima posizione dalla quale partirà per la garetta di 100 km ma con una Rossa che può sicuramente aiutarlo. Ancor più notte fonda in casa Mercedes. Entrambi fuori dal Q3, come non succedeva dal 2012, per loro qualsiasi rimonta, qui e in futuro, si fa sempre più ardua.