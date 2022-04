Abbiamo assistito a un sabato interessante. La Sprint ha ribadito la prima fila delle qualifiche e ci ha fatto divertire dandoci un assaggio di gara. Verstappen e Leclerc sempre protagonisti, ma la 100 Km di Imola è servita soprattutto a Sainz. Domenica alle 15 il GP in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

