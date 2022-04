Lewis Hamilton amaro dopo la Sprint Race, chiusa con un anonimo 14° posto: "E' stata una gara dolorosa, pensavamo di aver fatto dei miglioramenti. Non c'è luce in fondo al tunnel, ma ciò che non ci distrugge ci rende più forti". Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

GP IMOLA, GLI HIGHLIGHTS DELLA SPRINT