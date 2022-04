Sorride Carlos Sainz al termine della super rimonta nella Sprint, che gli consentirà di partire 4° nel GP di Imola: "Non si poteva fare di più. Bene essere nella lotta per la gara, aggiustando qualcosa possiamo provare a vincere". Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

"Non si poteva fare di più. Dobbiamo correggere graining per provare a vincere"

leggi anche

Leclerc: "Colpa del graining, ci rifaremo in gara"

"Sono soddisfatto, non si poteva fare di più. Arrivare quarto mi mette nella lotta per la gara, dove potrà succedere di tutto. Essere 2 contro 2 è importante, sull'asciutto la Red Bull è veloce nella seconda metà di stint. Per domani proveremo ad aggiustare qualcosa per lottare con loro. E' stata più semplice di quello che mi aspettavo, con queste macchine è più facile superare. Mi sono trovato bene, nelle libere 2 ho preso confidenza. Ho fatto una gara solida, ma manca ancora qualcosa. Abbiamo imparato che abbiamo più graining all'anteriore della Red Bull e dobbiamo correggerlo per provare a vincere. Sto provando tante soluzioni e stili di guida diversi, forse non si vede dall'esterno, per trovare il bilanciamento perfetto nella macchina. Non riesco a sentire i tifosi dalla macchina, mi hanno detto che urlavano molto. Dobbiamo ringraziarli, avere questo sostegno è importante specie dopo la gara di ieri.