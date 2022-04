Max Verstappen felice dopo il successo nella Sprint Race di Imola, arrivato con un sorpasso nel finale su Charles Leclerc: "Abbiamo gestito meglio le gomme, ma in gara sarà diverso perchè ci saranno mescole più dure. Intanto però sono contento di aver avuto una giornata pulita". Tutto il weekend del GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it

"In gara sarà diverso, ci saranno mescole più dure"

"Partenza? Non è stata buona. C’è voluto tempo per mettere pressione davanti. Ma abbiamo gestito noi meglio le gomme. Sono riuscito ad entrare in zona DRS e abbiamo fatto una bella lotta noi due. Ho spinto, ero veloce. In partenza c’ stato troppo pattinamento. Non so perché. Charles aveva più passo, ma poi ha finito le gomme e siamo riuscito ad avvicinarlo. Ho provato il sorpasso in curva 2. So che domani sarà ancora diverso, ma oggi siamo riusciti ad andare meglio su queste mescole. Sono molto contento di aver fatto una sprint race pulita. Guardarmi alle spalle domani? Se partirò come oggi sicuramente. Ma vedremo. Sono contento per oggi. Domani ci saranno mescole più dure che entreranno in gioco, ma oggi è stata una bella giornata"