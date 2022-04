Formula 1, MotoGP pronte al via con le attesissime gare di Imola e Portimao. Ma è un altro weekend a tutta velocità su Sky Sport: si corre in Europa anche nella Superbike e nel il Mondiale Rally (Croazia). Qui tutta la programmazione e le dirette da non perdere su Sky! F1 A IMOLA, LA DIRETTA DELLE LIBERE 2 Condividi

Nel grande weekend di motori che vede la Formula 1 tornare in pista a Imola, su Sky e in streaming su NOW la MotoGP fa il suo ingresso in Europa col Gran Premio del Portogallo, ad Assen si corre la seconda tappa di Superbike e in Croazia torna il FIA World Rally Championship. Fino a domenica 24 aprile, sarà un altro fine settimana da non perdere su Sky per tutti gli appassionati di motori.

F1, GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna La Formula 1 fa tappa a Imola con il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Un evento straordinario che sarà visibile anche in chiaro su TV8: Sky apre le porte del circuito di Imola a tutti gli italiani, per tifare insieme le Ferrari. Appuntamento con l’affascinante ritorno sul tracciato romagnolo, con la gara in programma domenica 24 alle ore 15, raccontata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni dell’insider Roberto Chinchero. In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.

Sabato 23 aprile il programma della F1 Ore 10.30: Sprint Race F3 Ore 12.15: Paddock Live Ore 12.30: prove libere 2 F1 Ore 13.30: Paddock Live Ore 13.55: qualifiche Porsche Super Cup Ore 15.45: #skymotori Ore 16: Paddock Live Ore 16.30: qualifiche Sprint F1 Ore 17.15: Paddock Live Ore 17.50: Sprint Race F2 Ore 18.50: Paddock Live Show

MotoGP, GP del Portogallo La MotoGP torna in Europa: da oggi appuntamento con il Gran Premio del Portogallo, con la gara della top class in programma domenica 24 aprile alle ore 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell’insider Mattia Pasini. Sempre domenica, dalle 9.55 il warm up delle tre classi. Poi le altre gare: alle 12.20 il via della Moto3 e alle 15.30 la Moto2.

Sabato 23 aprile, il programma della MotoGP Ore 9.55: prove libere 3 Moto3 Ore 10.50: prove libere 3 MotoGP Ore 11.50: prove libere 3 Moto2 Ore 12.50: Paddock Live Ore 13.15: Paddock Live Ore 13.30: qualifiche Moto3 Ore 14.30: prove libere 4 MotoGP Ore 15.10: qualifiche MotoGP – Differita su TV8 dalle 19.30 Ore 16.10: qualifiche Moto2 Ore 16.50: Paddock Live Ore 17: Paddock Live Show Ore 17.30: Talent Time Ore 18: conferenza stampa qualifiche

Superbike, round Olanda Ad Assen secondo appuntamento della stagione di Superbike: il Round d’Olanda sarà in diretta da domani, fino a domenica 24 su Sky Sport Action e in streaming su NOW. In pista tutte le classi, con Race 1 e Race 2 di SBK in programma alle 14 il sabato e alle 15.15 la domenica, anche in chiaro su TV8. Telecronache di Edoardo Vercellesi e Max Temporali. Anche quest’anno – e fino al 2025 - sarà Sky a trasmettere in diretta tutti i Round delle 3 classi: World Superbike (anche in chiaro su TV8), World Supersport e World Supersport 300.

Sabato 23 aprile, il programma della SBK Ore 9.40: Superpole Supersport 300 Ore 10.20: Superpole Supersport Ore 11.05: Superpole Superbike Ore 12.35: Race 1 Supersport 300 Ore 13.45: pre Superbike Ore 14: Race 1 Superbike Ore 14.35: post gara Ore 15.10: Race 1 Supersport

WRC, Rally Croazia Il canale di riferimento del FIA World Rally Championship è Sky Sport Action (ch 206), dove per l’intera stagione 2022 sarà possibile godere lo spettacolo di tutti i 13 Round. Sabato 23 e domenica 24 aprile, al via in diretta il Rally di Croazia, primo vero evento su asfalto della stagione: sabato alle 11.30 e alle 19 in programma le prove speciali 12 e 16, mentre domenica alle 8.30 e alle 13 sarà la volta delle prove speciali 18 e 20. Per questo weekend, telecronache di Gabriele Cogni e Andrea Crugnola.