Verstappen e Leclerc, sempre loro due. Anche nella Sprint di Imola i protagonisti sono stati loro, un antipasto di quanto vedremo oggi. Con Perez e Sainz subito dietro, sarà ancora sfida aperta tra Red Bull e Ferrari. Il GP del Made in Italy è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e in tempo reale su skysport.it: semaforo verde alle 15

Sono sempre loro due. Max e Charles. A darsele, ridarsele e regalare spettacolo. Se in partenza è stato il monegasco a bruciare Verstappen con uno stacco frizione fulmineo, poi all’ultimo giro il campione del mondo ha ristabilito l’ordine di partenza quasi con facilità per andare a conquistare praticamente la seconda pole position del fine settimana. Anche se a fini statistici conta ovviamente solo quella di venerdì. La Sprint vale infatti solo per i punti che assegna e Verstappen ha rosicchiato un punticino soltanto su Leclerc. La lotta tra i due è stata serrata ma soprattutto condotta alla grande dal pilota Red Bull grazie a una monoposto che rispetto a Ferrari ha gestito meglio le gomme. Leclerc alla fine nulla ha potuto complice infatti un inatteso graining alla gomma anteriore destra. Indicazione importante che la Ferrari dovrà quindi considerare nella preparazione della gara vera, quella che si giocherà sui 63 giri, strategia e gestione degli imprevisti compresa una probabile pioggia.

Sarà di nuovo sfida apertissima tra Red Bull e Ferrari. Dalla prima fila, ma anche dalla seconda perché Perez si è conquistato la terza posizione di partenza, ma la rimonta più impressionante l’ha fatta Sainz. Lo spagnolo dalla decima casella è risalito fino al quarto posto e quindi sarà subito alla spalle del messicano ma anche del suo un compagno di squadra, per una lotta così che sarà alla pari. Dietro a livello di velocità e passo c’è il vuoto, anche se durante la Sprint in tanti si sono divertiti come Valtteri Bottas settimo. La Mercedes si è di nuovo squagliata e per la prima volta dall’inizio dell’anno Hamilton ha confermato che con tutta probabilità sarà difficile risolvere i problemi che hanno e vedere una luce in fondo al tunnel.