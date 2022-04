Ascolti al top per la Formula 1 su Sky Sport e TV8: 5 milioni 98 mila spettatori medi e il 32% di share per il GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Il GP è stato il programma più visto della domenica pomeriggio. Numeri in crescita per skysport.it

FERRARI, UN WEEKEND DA DIMENTICARE. IL VIDEO-COMMENTO DI VANZINI