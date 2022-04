Max Verstappen domina a Imola e torna pienamente in corsa per il Mondiale: "Sapevamo di essere competitivi, questa Red Bull andava forte. Avevamo bisogno di un weekend così, sono punti preziosi. Questa doppietta è molto meritata. Mi spiace per Charles, stava spingendo a ha fatto un errore"

"Sembrava un weekend forte per noi, ma non era semplice ottenere il risultato"

"Tutti i punti a disposizione presi, raggiungere un risultato simile è sempre difficile. Ma già ieri e i giorni precedenti eravamo sul pezzo e sembrava un weekend forte per noi. Oggi non si poteva mai sapere, viste le condizioni meteo non potevamo sapere quanto saremmo stati competitivi. Come team abbiamo fatto tutto bene, questa doppietta è molto meritata. La partenza è stata molto importante, ma poi abbiamo anche dovuto valutare bene altre situazioni, ad esempio quando cambiare le gomme da intermedie a slick senza fare errori. Quando sei leader devi sempre dettare il passo, ma siamo riusciti a fare tutto bene. Non guardo in casa di altri, mi spiace per Charles che stava spingendo. Ma sono felice per noi, avevamo bisogno di un weekend così."