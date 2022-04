Il GP di Imola ha detto tante cose e la Ferrari deve dimenticare alla svelta quanto accaduto in pista. Eppure si porta via delle certezze, come l'affetto enorme della sua gente. È solo la quarta gara, e resta la leadership nelle classifiche del Mondiale, anche se la Red Bull, con una prova di forza, si è avvicinata. La F1 torna in pista l'8 maggio con il GP di Miami: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

