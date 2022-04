F1, nessun profeta in patria italiana: le 9 ultime doppiette sono tutte straniere

Con il successo di Verstappen davanti a Perez, si conferma la tradizione negativa nei circuiti in Italia per i team di casa nostra. Dal 2007 sono state nove le doppiette ma nessuna di questa porta la firma di una squadra italiana come la Ferrari: solo RedBull, Mercedes, Brawn o McLaren

GP IMOLA: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA - FOTO, L'INCIDENTE DI SAINZ