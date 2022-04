Leclerc-Verstappen, è un Mondiale per giovani

Dovevamo immaginarlo, più o meno. 24 aprile, il neo-24enne Fabio Quartararo (compleanno mercoledì scorso) vince a Portimao, e una manciata di minuti dopo, due 24enni (Verstappen e Leclerc) partono in prima fila ad Imola. Certo, per uno dei due, Leclerc, non è stata una gran giornata, anzi, ma l'altro è andato a vincere registrando un nuovo primato per questo mondiale "super-giovane".

Il Ping Pong del Grande Slam

Il duello

Red Bull-Ferrari, sarà una lotta lunghissima

Gli sport di motore hanno preso in prestito dal tennis il termine Grande Slam per designare l'autore della gara perfetta (pole, vittoria, giro veloce, sempre in testa), ed ora, dopo 72 anni, bisogna mutuarne un altro, Ping Pong. Per la prima volta infatti, due piloti di due team diversi realizzano il Grande Slam in gare consecutive: Leclerc in Australia e Verstappen a Imola. È un dato molto significativo, perché in genere il Grande Slam è appannaggio di un solo team nel corso della stagione, a sottolineare la superiorità di un mezzo sugli altri. Per Hamilton nel 2017, ad esempio, ce ne furono 3, e dal 2014 al 2019 solo la Mercedes fu in grado di metterne a segno.

Averne due, consecutivi, di due team diversi, è emblematico della lotta ad alto livello in questo 2022 tra Ferrari e Red Bull. A conferma, un ulteriore dato: per la prima volta dal 1995 due piloti di due team diversi si spartiscono le prime 4 vittorie. All'epoca furono Michael Schumacher per la Benetton e Damon Hill per la Williams.