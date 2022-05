W Series al via a Miami: il debutto su Sky

A Miami doppio appuntamento con Formula 1 e W Series su Sky e in streaming su NOW. In Florida la gara della F1, domenica alle 21.30, poi l'esordio su Sky del campionato femminile di monoposto. Appuntamento tra sabato e domenica con qualifiche, Race 1 e Race 2

In arrivo un grande weekend statunitense per le quattroruote, che vedono sbarcare in Florida sia la Formula 1 che la W Series, al suo esordio su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 5 e fino a domenica 8 maggio, sarà un altro fine settimana da non perdere su Sky per tutti gli appassionati di motori.