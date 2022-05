Un appuntamento storico - la F1 per la prima volta in Florida - merita un casco adatto all'occasione. Ecco le scelte in "stile Miami" di alcuni piloti, da Zhou ad Alonso e fino al campione del mondo in carica Verstappen. E quello di Norris è davvero pazzesco! Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

