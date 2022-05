Si apre il primo appuntamento con la Formula 1 a Miami. Ma che tempo farà nel weekend della Florida? Potrebbe non essere un weekend del tutto asciutto: ecco le previsioni per la tre giorni in pista. Il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

La Formula 1 ci porta a Miami in questo fine settimana. Il quinto appuntamento del Mondiale sarà come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, ma è anche il momento di capire che tempo farà sulla tre giorni sulla pista della Florida. Come sempre, allora, diamo uno sguardo alle previsioni.