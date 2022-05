Carlos Sainz completa lo straordinario sabato della Ferrari a Miami conquistando il secondo posto in qualifica a fianco di Leclerc: "Non è stato facile ritrovare la fiducia dopo l'incidente. Non è arrivata la pole, ma mi accontento. Non ho mai fatto una simulazione gara, ma ho fiducia nella macchina". Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MIAMI, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE