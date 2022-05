Con la dodicesima pole position della carriera, Charles Leclerc scatterà davanti a tutti nel GP di Miami. Prima fila tutta Ferrari, con Sainz secondo davanti alle due Red Bull di Verstappen e Sainz. Splendido Bottas, quinto con l'Alfa. Tutto il weekend di Miami è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MIAMI, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE