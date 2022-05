1/11 ©Getty

ETERNO GILLES - Oggi ricorrono 40 anni dalla scomparsa di Gilles Villeneuve. In questa foto del 1979, il pilota canadese è a Watkins Glen (stato di NY) per il GP degli USA. Gilles vince la gara davanti ai francesi Arnoux e Pironi. Questa monoposto, lo scorso 21 aprile, è stata portat6a in pista a Fiorano da Charles Leclerc per omaggiarlo. Il monegasco oggi è impegnato sempre negli USA, a Miami, e scatterà dalla pole.

