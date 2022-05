La Ferrari fa sognare a Miami: GP LIVE alle 21.30

Questa sera alle 21.30 l'imperdibile GP di Miami, con la prima fila tutta Rossa firmata da Leclerc e Sainz. Inseguono le Red Bull di Verstappen e Perez, si preannuncia una gara senza esclusione di colpi. Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

Cresce l'attesa per il GP degli Stati Uniti, che per la prima volta si corre sul circuito di Miami. Tra muretti sfiorati e star di Hollywood nel paddock, a strappare la pole ci ha pensato Charles Leclerc, sempre partito in prima fila in questa stagione. Di fianco al monegasco il compagno della Ferrari, Carlos Sainz. In questo quinto appuntamento del Mondiale, le Rosse dovranno guardarsi le spalle dalle Red Bull di Verstappen e Perez, che hanno dimostrato di avere un buon passo gara e che sono temibili sui rettilinei. Attenzione alle safety car e al degrado delle gomme, con un gran caldo atteso su Miami.