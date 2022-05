Formula 1

Max Verstappen accorcia ulteriormente le distanze da Charles Leclerc al termine del GP di Miami: il campione del mondo ha ora 19 lunghezze di ritardo dal monegasco. Alonso penalizzato perde i due punti conquistati. La Ferrari resta in testa al Costruttori. Il Mondiale torna tra due settimane a Barcellona: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW GP MIAMI: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA