IL TRACCIATO

Il tracciato si trova a 20 Km chilometri a nord-est di Barcellona, venne inaugurato in occasione dei Giochi del 1992 e dal 1991 ospita il GP di Formula 1. Presenta 16 curve ed è una delle piste più conosciute da piloti e ingegneri, in quanto anche sede dei test invernali. Ma non per questo può essere sottovalutata. Tutto il weekend live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW GP SPAGNA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE