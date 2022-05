Problemi a freni della Haas VF-22, poi una fiammata obbliga Mick a tornare ai box dopo meno di 15' dall'inizio delle terze libere a Barcellona. Il team è fiducioso di portarlo in pista per il Q1. Sostituzioe precauzionale al cambio in corso. Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW



LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE IN SPAGNA