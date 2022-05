La Scuderia di Maranello ha comunicato di aver infranto il coprifuoco a Barcellona per poter sostituire il telaio della monoposto 55 a causa di un problema all’impianto di alimentazione. La Federazione fa sapere che l'obbligo è stato violato anche da McLaren e Williams. Alle 13 le terze libere. Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Il sabato della Formula 1 in Spagna si apre con una comunicazione della FIA che annuncia la violazione del coprifuoco da parte di Ferrari, McLaren e Williams. La Scuderia di Maranello fa sapere in proposito di aver sostituito il telaio della monoposto numero 55 di Carlos Sainz per un problema all'impianto di alimentazione. Si attendono indicazioni ufficiali da parte degli altri due team, ma per McLaren dovrebbe trattarsi di un'analoga operazione - cambio del telaio - per Lando Norris. Alle 13 scatta la terza e ultima sessione di libere, alle 16 sarà la volta delle qualifiche: tutto in diretta su Sky.