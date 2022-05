Carlos Sainz si accontenta del terzo posto nelle qualifiche del GP di casa a Barcellona: "Finora è un weekend difficile, ma la posizione di partenza è buona e mi permetterà di lottare. Le chiavi saranno la partenza e la gestione delle gomme, ma tutto potrà accadere". Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Weekend difficile, ma buona posizione di partenza"

approfondimento

"Finora il weekend è stato difficile. Le condizioni non sono state semplici, per il calore e per il vento. Ma siamo riusciti a fare un discreto giro che ci permetterà di lottare domani. La chiave sarà la partenza, insieme alla gestione gomme. Poi vedremo, ma la posizione di partenza è buona. Domani tutto è possibile, certamente ci proveremo e daremo il nostro meglio. Non è stata una qualifica ideale perché non ho fatto un buon giro con gomma usata. Mi mancherà una gomma nuova domani, ma tutto potrà accadere".