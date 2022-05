Charles Leclerc conquista una straordinaria pole a Barcellona: "Ho fatto tutto alla perfezione, sono contento. Partire davanti ci dà forza, ma dobbiamo gestire le gomme per vincere. L'obiettivo è fare una doppietta". Tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Con un giro straordinario nel finale, Charles Leclerc conquista la pole numero 13 della carriera, la quarta di questo inizio di stagione. Il monegasco riporta la Ferrari in pole a Barcellona quattordici anni dopo Kimi Raikkonen. Non solo, grazie a una strategia rischiosa, Leclerc ha conservato per la gara un treno di gomme Soft da utilizzare domenica.

"Posizione forte in partenza, ma bisogna gestire le gomme"

"La sessione è stata molto difficile, nel Q3 ho commesso un errore nel primo tentativo. Ovviamente poi ho avuto un solo giro, ma è andato piuttosto bene. Ho avuto qualche spavento nel giro, ma sono riuscito a fare tutto alla perfezione. Sono molto contento della pole, la macchina è stata fantastica. Sono veramente contento. Vittoria dalla pole? Sì, sono in una posizione forte in partenza. Ma nelle ultime due gare abbiamo faticato con le gomme rispetto alla Red Bull. Max è poi subito alle mie spalle. Se non gestiremo bene le gomme perderemo la vittoria. Dobbiamo capire bene la situazione cercando di fare bene domani. Speriamo di poter fare doppietta io e Carlos, sarebbe meraviglioso per il team. Sicuramente daremo tutto per questo”.